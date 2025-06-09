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        GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:46
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        GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede öldü
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Öztürk, serinlemek için İsmailiye Mahallesi'ndeki sulama kanalına girdi.

        Bir süre sonra Öztürk akıntıya kapılarak kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, kayıp çocuğu bulmak için kanalda arama çalışması başlattı.

        Yapılan aramalar sonucunda olay yerine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Akarcalı Mahallesi yakınında kayıp gence ulaşıldı.

        Sudan çıkartılan ve hayati tehlikesi bulunan Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Öztürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun annesi ve yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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