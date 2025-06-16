Adana'da polisin şehit olduğu kazayla ilgili tutuklanan sürücünün yargılanması sürdü

Adana'da uygulama noktasında otomobiliyle çarptığı polis memurunun şehit düşmesine neden olan tutuklu sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Murat Altaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler, bazı tanıklar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Altaş, uzman çavuş olarak çalıştığını ve olay nedeniyle mesleğinden açığa alındığını söyledi.

O tarihlerde görevli olduğu İncirlik Üssü'nde denetim faaliyetlerinin yapıldığını belirten Altaş, şöyle devam etti:

"Gündüz saatlerinde Payas'a babamın aracı ile eşimi götürmek üzere yola çıktım. Erzin'de araç arıza yaptı. Eşimi bir şekilde ailesinin yanına bıraktım. Daha sonra kayınbiraderime ait araçla İncirlik'e döndüm. İncirlik'te arkadaşıma ait evde iki kadeh alkol aldım. Kamuflaj giysimi kendi evimden almam gerektiği için yola çıktım. Uygulama noktasına kadar alkolün olumsuz bir etkisini hissetmedim. Uygulama yapılan yerin öncesindeki yolu geçtikten sonra hafif yokuş tırmanıp düzlüğe varır varmaz birden hızım tahmini 70-80 kilometreyken dubaları fark ettim. Sağ taraftan ilerlemeye çalıştım ancak aydınlatma lambalarının olmadığı bir tarafa girdim. Sinyalleri yanan bir araç görmedim. Uygulamayı yapan arkadaşlar da kendilerinin fark edilmesini sağlayacak fosforlu özel kıyafet yoktu. Bu şekliyle dubaları görmemle beraber önümde 2 kişiyi belirli belirsiz görünce direksiyonu sağa yönelttim. Neye çarptığımı da tam anlayamadım, o sırada bayıldım. Ondan sonrasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum."

Sanık Altaş, gözünü hastanede açtığını ve üzücü haberi de ailesinden öğrendiğini ifade etti.

Uygulama sırasında yönlendirme yapan kimseyi görmediğini öne süren Altaş, "Uygulama olduğunu bilsem durup gereğine uyardım. Neticede aynı camiadan sayılabildiğimiz için polislere aykırı bir davranışım asla olmamıştır. Uygulamada alkollü olduğum tespit edildikten sonra en fazla ehliyetime el konulurdu. Bunun mesleğime yönelik bir etkisi olmazdı. uygulama sırasında ışık tutan, yönlendirme yapan kimseyi de görmedim. Burası karanlık bir yerdi. O güzergah benim sürekli kullandığım bir güzergahtır. Görevli memurlara yönelik bir mukavemetimde olmamıştır." diye konuştu.

Tanık olarak beyanı alınan olay günü uygulama noktasında görevli polis memurlarından A.Ş. de sanığın çok süratli olduğunu iddia etti.

Olay günü reflektör ve dubalarla yolu daralttığını anlatan A.Ş, "O bölge sürekli aydınlatması olan bir yerdir. Olayda şehit olan Mustafa Akgül en güvenli yerdeydi. Elimdeki ışıkla, gelen araçları durduran bendim. Sanık çok süratliydi. Şahsi tahminim bu aracın hızı en az 120-130 kilometreydi. Olay yerindeki lastik izinin fren izi olduğu kanaatinde değilim. Beni geçer geçmez Mustafa Akgül'e çarpması aniden oldu. Sanık dubayı fark edince sola manevra yaptı ben kendimi orta refüje attım. Bu sefer sağa yöneldi o sırada çarpma meydana geldi. Olay sırasında ekip aracının tepe lambası yanıyordu. Sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.