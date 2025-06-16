Adana'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Menekşe Mahallesi'nde Mehmet Deniz Ş'nin (17) kullandığı 01 AUD 499 plakalı motosiklet, elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
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