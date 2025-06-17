Adana'da 18 milyon 330 bin makaron ele geçirildi

Öte yandan, araçlarda arama yapılması ve kaçak makaronların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Araçlarda kaçak 18 milyon 330 bin makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kaçak ürün bulunduğu belirlenen tır ve kamyonda arama yaptı.

Adana'da 18 milyon 330 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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