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        Adana'da denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi

        Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 22:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 22:12
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        Adana'da denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi
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        Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 16 motosiklet trafikten menedildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Seyhan Caddesi'nde motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

        Denetimlerde 518 motosikleti kontrol eden ekipler, 94 sürücüye cezai işlem uyguladı, 16 motosikleti trafikten menetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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