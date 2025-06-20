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        Kozan'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:18 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:18
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        Kozan'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.C.G. idaresindeki biçerdöver Tepecikören-Kozan kara yolunda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Kazada sürücü A.C.G. ile biçerdöverdeki C.G. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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