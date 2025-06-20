Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 20.06.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

        Adana'da, 1520 okulda eğitim gören 522 bin 217 öğrenci karne aldı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini veren Köşger, eğitim camiasını, başarılı geçen eğitim öğretim yılı için tebrik etti.

        Köşger, öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Öğrencilerimizin tatillerini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmesini temenni ediyorum. İmkanı olanların sportif aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini, tatillerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz." dedi.

        Törene, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.

        - Mersin

        Mersin'de öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

        Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

        Törene Vali Atilla Toros, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

        Vali Toros ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

        Mersin'de, kent genelinde 1341 okulda eğitim gören 403 bin 363 öğrenci karne aldı.

        - Hatay

        Hatay'da 1416 okulda 24 bin 897 öğretmen ve 398 bin 338 öğrenci için yaz tatili başladı.

        İskenderun Konya OSB 100. Yıl İlkokulu'nda tören düzenlendi.

        Törende pasta kesilmesinin ardından öğrencilere karneleri verildi.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de 639 okulda 9 bin 484 öğretmen ve 132 bin 951 öğrenci için yaz tatili başladı.

        Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

        Yılmaz, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Netanyahu kendi başlattığı savaşta oğlunun düğününü dert etti
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        Türk hava sahası nasıl korunuyor?
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İran: İsrail durursa savaş biter
        İran: İsrail durursa savaş biter
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Babasını silahla öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        Darphane'den Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        TEM'de tartışan çifte müdahale ettiler! Dehşeti yaşadılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Canavar babanın annesine de gözaltı!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Muhtarlar derneği başkanına 'neden yardım ettin' kurşunu!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Hırsız cinayeti! Evine girdiği kadını öldürdü!
        Muçi için gözler tekliflerde
        Muçi için gözler tekliflerde
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü
        Platinin onsu 11 yılın zirvesini gördü

        Benzer Haberler

        Adana'da toprağa gömülü 4 el bombası bulunmasıyla ilgili 3 sanığa hapis
        Adana'da toprağa gömülü 4 el bombası bulunmasıyla ilgili 3 sanığa hapis
        Kozan'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Kozan'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Komşusunun, altınlarını gasbedip tabancayla vurduğu Müyesser, 6 ay sonra öl...
        Komşusunun, altınlarını gasbedip tabancayla vurduğu Müyesser, 6 ay sonra öl...
        'Türkiye'de KKKA'ya yakalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 5'
        'Türkiye'de KKKA'ya yakalanan kişilerde ölüm oranı yüzde 5'
        Otel rezervasyonu "gerekçesiz" iptal edilen avukat, hukuk mücadelesini kaza...
        Otel rezervasyonu "gerekçesiz" iptal edilen avukat, hukuk mücadelesini kaza...
        Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi
        Adana'da 3 bin litre kaçak etil alkol ele geçirdi