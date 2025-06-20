Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da, 1520 okulda eğitim gören 522 bin 217 öğrenci karne aldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini veren Köşger, eğitim camiasını, başarılı geçen eğitim öğretim yılı için tebrik etti.

Köşger, öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Öğrencilerimizin tatillerini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmesini temenni ediyorum. İmkanı olanların sportif aktivitelerle kendilerini geliştirmelerini, tatillerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz." dedi.

Törene, Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de katıldı.

- Mersin

Mersin'de öğrenciler, karne alarak yaz tatiline girdi.

Akdeniz ilçesindeki Kazanlı İsmail Kurtuluş İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Törene Vali Atilla Toros, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.