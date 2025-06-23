GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Üçtepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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