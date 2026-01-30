Habertürk
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü yargılanıyor

        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili minibüs sürücüsü tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 30.01.2026 - 11:34 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:34
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücü yargılanıyor
        Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili minibüs sürücüsü tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.S. ile tanık L.T. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, merkez Yüreğir ilçesi Irmakbaşı Mahallesi'nde 13 Ekim 2024'te L.T. yönetimindeki otobüse çarpan M.S'nin kullandığı minibüsteki yolculardan Suriyeli M.Y'nin (53) hayatını kaybettiğini, D.M. (46) ve M.A'nın (48) yaralandığını bildirdi.

        Bilirkişi raporuna göre sanığın olayda dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı davrandığını belirten savcı, kazada M.S'nin asli ve tam kusurlu olduğunu ifade etti.

        Savcı, D.M. ve M.A'nın şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Tanık olarak dinlenen otobüs sürücüsü L.T. kazada herhangi bir kusurunun olmadığını öne sürdü.

        Sanık M.S. ise savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Otobüs sürücüsü L.T. benim kullandığım minibüse çarptı. Minibüste 20 kişi vardı. Mütalaayı karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

