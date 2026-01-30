Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

        Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:55
        Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

        Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Yağış nedeniyle bazı yayalar da zor anlar yaşadı.

        Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Adana için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu.

