Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hasar gören Balcalı Hastanesi daha modern şekilde hizmet verecek

        EREN BOZKURT - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, güçlendirme çalışmalarının ardından daha modern şekilde hizmet verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde hasar gören Balcalı Hastanesi daha modern şekilde hizmet verecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EREN BOZKURT - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta hasar alan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, güçlendirme çalışmalarının ardından daha modern şekilde hizmet verecek.

        ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan hastanenin iki blokunda güçlendirme çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

        Hastanenin, üniversitenin dışa yansıyan en önemli yüzü olduğunu ifade eden Beriş, "Balcalı Hastanesi sadece Adana'ya değil, tüm bölgeye ve ülkeye hizmet ediyor. Üniversitemizin en önemli markası konumunda." dedi.

        Beriş, güçlendirme çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "İnşallah mart ayında her iki blokun renovasyon (onarım) çalışması bitecek. Şu anda hastanemiz 3 ayrı yerde geçici olarak çalışıyor. Tekrar iki ana blokumuza hastanemizi toplayacağız. Tam kapasiteyle bölgeye ve tüm ülkeye hizmet vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının verdiği destekle özellikle kaynaklarımızı burada kullanarak inşa sürecini hızlandırdık. Bu anlamda martta inşaatları bitirmeyi planlıyoruz. İnşaatlar bittikten sonra burayı başhekimliğimize vereceğiz. Başhekimlik de planlaması doğrultusunda hastanedeki servisleri ve poliklinikleri ilgili yerlere yerleştirecek. Bu yılın ilk yarısında Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesini eskisinden daha güçlü bir şekilde hizmete almaya ve Adanalılara sağlık alanında hizmet sunmaya devam edeceğiz."

        Rektör Prof. Dr. Beriş, çalışmaların ardından hastanenin yatak kapasitesinin 1150'den 900'e düşeceğini belirtti.

        Blokların birinde bulunan koğuş sistemini yeni projeyle nitelikli odalara çevirdiklerini ifade eden Beriş, şunları kaydetti:

        "Burada eskisine göre daha nitelikli sağlık hizmeti sunma şansımız olacak. Renovasyonun neden olduğu etkilerden biri ortaya çıkan kirişler, kolonlar, perdeler ve koğuş sisteminden nitelikli odalara dönmemiz nedeniyle kapasite kullanımında belli bir azalma söz konusu olacak. Bu açığı da telafi etmek için daha yeni ve modern hastane projesi hazırladık. Bunu da inşallah 2026 yılı içerisinde projelerini de onaylatıp uygulama sürecine başlayacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        İstanbul'da fidye kâbusu! Darp edip video çektiler!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Çocuk İyilik Merkezi uzuv kaybı yaşayan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Çocuk İyilik Merkezi uzuv kaybı yaşayan...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Ailesini kaybettiği enkazdan 160. saatt...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Ailesini kaybettiği enkazdan 160. saatt...
        Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastı
        Adana'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, apartmanları su bastı
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yak...
        Adana'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip eşyasına zarar veren zanlı yak...
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi