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        Adana'da malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde içine girmeye çalıştığı malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:07 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:07
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        Adana'da malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıklarına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde içine girmeye çalıştığı malzeme taşıma kafesinin demir parmaklıklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Şakirpaşa Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki çocuk, malzeme taşımada kullanılan kafese girmeye çalıştı.

        Bu sırada vücudu kafesin demir parmaklıklarına sıkışan çocuk, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, parmaklığı keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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