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        Adana'da diş hekimlerine "Temel İmplant Eğitimi" verildi

        Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) tarafından "Diş Hekimliğinde İlk 1000 Gün" projeleri kapsamında düzenlenen "Temel İmplant Eğitimi"ni tamamlayan diş hekimlerine sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:59
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        Adana'da diş hekimlerine "Temel İmplant Eğitimi" verildi
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        Adana Diş Hekimleri Odası (ADO) tarafından "Diş Hekimliğinde İlk 1000 Gün" projeleri kapsamında düzenlenen "Temel İmplant Eğitimi"ni tamamlayan diş hekimlerine sertifikaları verildi.

        ADO Başkanı Hasan Boğa, ADO Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde, mezuniyet sonrası üç yılını doldurmamış diş hekimlerine yönelik verilen eğitimle mesleki gelişimi desteklemeyi ve güncel uygulamalara hakimiyet sağlamayı amaçladığını söyledi.

        Eğitim programıyla genç diş hekimlerinin bilimsel temellere dayalı, hasta güvenliğini önceleyen bir yaklaşım benimsemelerinin hedeflendiğini belirten Boğa, "Diş implantları sadece bir tedavi yöntemi değil, aynı zamanda modern diş hekimliğini yansıtan, yaşam kalitesini yükselten bir sağlık teknolojisidir. Diş implantları kaybedilen dişin yerine en yakın çözümü sunuyor. Yalnızca fonksiyonel değil, estetik beklentilere de yanıt veriyor. Bu sayede hastaların öz güveni artıyor, sosyal yaşamları olumlu etkileniyor. Çene kemiğine uygulandığı için kemiğin erimesini de önlüyor. Bu yönüyle yalnızca dişi değil, çevre dokuları da koruyan bir denge unsuru olarak öne çıkıyor." diye konuştu.

        Boğa'nın konuşmasının ardından 6 hafta süren eğitimi tamamlayan diş hekimlerine sertifikaları verildi.

        Törenin ardından ADO yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler, genç diş hekimlerine yönelik yeni proje süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla istişare toplantısı yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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