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        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:30
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        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içindeki ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesinin 31 Ekim'e kadar yasak olduğu belirtildi.

        Yetkili idarenin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanlarıyla tabiat parklarında piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin serbest olduğu ifade edilen açıklamada, yasağın 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymaları istenerek, uygulamaya aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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