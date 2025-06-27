Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içindeki ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girilmesinin 31 Ekim'e kadar yasak olduğu belirtildi.

Yetkili idarenin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanlarıyla tabiat parklarında piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerin serbest olduğu ifade edilen açıklamada, yasağın 31 Ekim'e kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, düzenleme ve önlemlere tüm ilgililerin duyarlılıkla uymaları istenerek, uygulamaya aykırı davranan, zorluk gösteren ya da uymayanlar hakkında işlem yapılacağı bildirildi.