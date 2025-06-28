Adana'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Kavga sırasında 5 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan K, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hasan K'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.