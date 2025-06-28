Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında

Öte yandan şüphelilerin dairenin balkonuna seyyar merdiven dayaması, yukarı çıkan bir şüphelinin altın ve doları aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eve geldiğinde altın ve dolarının çalındığını fark eden Cem A, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Yatak odasındaki 25 gram altın ve 1500 doları alarak evden çıkan şüpheli, daha sonra seyyar merdivenle kaçtı.

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