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        Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında

        Adana'da apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna seyyar merdiven dayayarak giren hırsızlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:19 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:19
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        Adana'da hırsızların seyyar merdivenle eve girmesi güvenlik kamerasında
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        Adana'da apartmanın birinci katındaki dairenin balkonuna seyyar merdiven dayayarak giren hırsızlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, 25 Haziran'da, bir apartmana giden kimliği belirsiz 2 şüpheli, birinci kattaki dairenin balkonuna seyyar merdiven dayadı.

        Şüphelilerden biri gözcülük yaparken diğeri balkona çıkarak yatak odasının penceresini kırıp müzisyen Cem A'nın evine girdi.

        Yatak odasındaki 25 gram altın ve 1500 doları alarak evden çıkan şüpheli, daha sonra seyyar merdivenle kaçtı.

        Eve geldiğinde altın ve dolarının çalındığını fark eden Cem A, polisi arayarak şikayetçi oldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Öte yandan şüphelilerin dairenin balkonuna seyyar merdiven dayaması, yukarı çıkan bir şüphelinin altın ve doları aldıktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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