Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf yaralandı
Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf hastaneye kaldırıldı.
Adana'da tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu esnaf hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde döner dükkanı işleten Servet Bulut (63), sabah iş yerine gittiğinde kepenge "Hasım" yazıldığını gördü.
Bulut, yazıyı yazdığını düşündüğü iş yerinin yanındaki çay ocağının sahibi R.Ü. ile tartıştı.
Çıkan kavgada R.Ü, Bulut'u tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Bulut'u hastaneye kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli R.Ü'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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