Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı yapıldı

Adana'da "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki toplantıda, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak festivalin hazırlık süreci ele alındı.

Köşger, Adana'nın zengin mutfak kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılmasının önemini vurguladı.

Festivalin, kentin kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini dünyaya gösterme fırsatı sunduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Bu festival, şehrimizin tanıtımına, turizmine, marka değerine, yerel üreticilere ve kent ekonomisine katkı sağlayan çok boyutlu bir organizasyondur. Her yıl artan ilgi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl da tüm paydaşlarımızla birlikte ekip ruhuyla çalışarak çok daha etkili ve ses getiren bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz."

Toplantıda, festivalin genel planlaması, etkinlik takvimi, tanıtım stratejileri ve bu yılın teması üzerine değerlendirmeler yapıldı.