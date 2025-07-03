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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı yapıldı

        Adana'da "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:51 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:51
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        Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı yapıldı
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        Adana'da "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenecek 9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığındaki toplantıda, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak festivalin hazırlık süreci ele alındı.

        Köşger, Adana'nın zengin mutfak kültürünün uluslararası düzeyde tanıtılmasının önemini vurguladı.

        Festivalin, kentin kültürünü, tarihini ve misafirperverliğini dünyaya gösterme fırsatı sunduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

        "Bu festival, şehrimizin tanıtımına, turizmine, marka değerine, yerel üreticilere ve kent ekonomisine katkı sağlayan çok boyutlu bir organizasyondur. Her yıl artan ilgi, doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl da tüm paydaşlarımızla birlikte ekip ruhuyla çalışarak çok daha etkili ve ses getiren bir festival düzenlemeyi hedefliyoruz."

        Toplantıda, festivalin genel planlaması, etkinlik takvimi, tanıtım stratejileri ve bu yılın teması üzerine değerlendirmeler yapıldı.

        Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vali Yardımcısı Mustafa Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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