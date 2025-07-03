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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 17:18 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:18
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        Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çanaklı Mahallesi Saran Sokak'ta Tolga K'ye ait evin bahçesindeki çardakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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