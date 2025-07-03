Adana'da evde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çanaklı Mahallesi Saran Sokak'ta Tolga K'ye ait evin bahçesindeki çardakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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