Mersin'den bayiden sıfır aldığı panelvan boyalı çıktı

Mersin'de bir bayiden aldığı sıfır panelvanın kaputu boyalı çıkan sürücü, şikayetçi oldu.

Adana'da yaşayan Tarık Erdoğan, 12 Haziran'da Mersin'de bir bayiden sıfır panelvan aldı.

Aldığı aracı ertesi gün ekspertiz firmasına götüren Erdoğan'a, yapılan incelemenin ardından kaputun sökülüp takıldığı ve boya olduğu bildirildi.

Bayiye başvurarak aracın değiştirilmesini isteyen Erdoğan, talebinin kabul edilmemesi üzerine şikayetçi oldu.

Erdoğan, AA muhabirine, daha önce bir arkadaşının bayiden sıfır aldığı aracın boyalı çıkması üzerine kendisinin de panelvanını ekspertiz firmasına götürdüğünü söyledi.

Firmanın araçta inceleme yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekspertiz firması, kaputun sök-tak ve boyalı olduğu tespit edildi. Bayiyi aradık onlar yetkili serviste bir daha tespit yapmak istedi. Yetkili servis de aynı tespiti yaptı. Bayi bunun üzerine benden 15 gün süre istedi. Bu sürenin sonunda 'onarım hakkınızı kullanın' dediler. Biz de reddettik. Şikayetçi olduk, arabulucuya başvurduk. Malın ayıpsız misliyle değişme hakkımızı kullanacağız."