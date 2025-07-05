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        Mersin'den bayiden sıfır aldığı panelvan boyalı çıktı

        Mersin'de bir bayiden aldığı sıfır panelvanın kaputu boyalı çıkan sürücü, şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:44 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:57
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        Mersin'den bayiden sıfır aldığı panelvan boyalı çıktı
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        Mersin'de bir bayiden aldığı sıfır panelvanın kaputu boyalı çıkan sürücü, şikayetçi oldu.

        Adana'da yaşayan Tarık Erdoğan, 12 Haziran'da Mersin'de bir bayiden sıfır panelvan aldı.

        Aldığı aracı ertesi gün ekspertiz firmasına götüren Erdoğan'a, yapılan incelemenin ardından kaputun sökülüp takıldığı ve boya olduğu bildirildi.

        Bayiye başvurarak aracın değiştirilmesini isteyen Erdoğan, talebinin kabul edilmemesi üzerine şikayetçi oldu.

        Erdoğan, AA muhabirine, daha önce bir arkadaşının bayiden sıfır aldığı aracın boyalı çıkması üzerine kendisinin de panelvanını ekspertiz firmasına götürdüğünü söyledi.

        Firmanın araçta inceleme yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Ekspertiz firması, kaputun sök-tak ve boyalı olduğu tespit edildi. Bayiyi aradık onlar yetkili serviste bir daha tespit yapmak istedi. Yetkili servis de aynı tespiti yaptı. Bayi bunun üzerine benden 15 gün süre istedi. Bu sürenin sonunda 'onarım hakkınızı kullanın' dediler. Biz de reddettik. Şikayetçi olduk, arabulucuya başvurduk. Malın ayıpsız misliyle değişme hakkımızı kullanacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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