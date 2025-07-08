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        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı

        Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 19 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:11
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        Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlü yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 19 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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