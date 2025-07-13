Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.
Polis ekipleri, 470 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.
Denetimlerde 5 araç trafikten men edildi.
Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 98 aracın sürücüsüne 596 bin 659 lira cezası uyguladı.
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