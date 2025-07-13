Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 01:49 Güncelleme: 13.07.2025 - 01:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da polis ekiplerince, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, diğer şubelerin desteğiyle kent genelinde belirlenen noktalarda dron destekli trafik uygulaması yaptı.

        Polis ekipleri, 470 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi ve alkol testi uyguladı.

        Denetimlerde 5 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca ekipler, çeşitli ihlallerden 98 aracın sürücüsüne 596 bin 659 lira cezası uyguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu (2)
        Uzman çavuş'un Seyhan Nehri'nde cansız bedeni bulundu (2)
        GÜNCELLEME - Adana'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        GÜNCELLEME - Adana'da nehirde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Adana'da nehre giren kişi kayboldu
        Adana'da nehre giren kişi kayboldu
        Uzman çavuş Seyhan Nehri'nde kayboldu
        Uzman çavuş Seyhan Nehri'nde kayboldu
        Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Adana'da, "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliği d...
        Adana'da, "Türkiye-Bosna Hersek Ticari İlişkilerini Geliştirme" etkinliği d...