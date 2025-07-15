Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

Dron destekli çalışmada şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 162 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 730 bin 944 lira ceza uygulandı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 162 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

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