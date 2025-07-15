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        Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi

        Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 162 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 15.07.2025 - 12:46
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        Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dronla tespit edildi
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        Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 162 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-14 Temmuz'da Adana-Pozantı Otoyolu'nda denetim gerçekleştirdi.

        Dron destekli çalışmada şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 162 kamyon ve tır sürücüsüne toplam 730 bin 944 lira ceza uygulandı.

        Ekipler, kontrol noktalarında durdurdukları sürücülere, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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