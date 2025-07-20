Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 1 zanlı daha tutuklandı

Adliyeye sevk edilen Cuma Y. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce 16 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de yapılan operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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