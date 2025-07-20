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        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 1 zanlı daha tutuklandı

        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-Adana 2" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:21 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:21
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        Adana merkezli "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda yakalanan 1 zanlı daha tutuklandı
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        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-Adana 2" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce 16 Temmuz'da Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de yapılan operasyonda yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Cuma Y. tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 153'e yükseldi.

        Öte yandan Cuma Y'nin, operasyon sırasında polisten kaçmaya çalışırken müstakil evin damından atlaması sonucu yaralandığı, tedavisinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

        Adana merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan "Narkokapan-Adana 2" operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alınmış, 17 ve 18 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 157 zanlıdan 152'si tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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