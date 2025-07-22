Doğu Akdeniz'de hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentlerden Adana'da, nem oranı yüzde 50 ölçüldü.

Hava sıcaklığının 38, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşması nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, mesire alanlarındaki gölgeliklerde ve ağaçların altında vakit geçirdi. Yasak ve uyarılara rağmen bazı çocuklar ile gençler, sulama kanallarında yüzdü.

Öte yandan toplu taşıma araçlarını bekleyenler için Bülent Angın Bulvarı'na kurulan klimalı duraklardan bazılarının çalışmadığı görüldü.

- Mersin'de hissedilen sıcaklık 43 dereceye ulaştı

Mersin'de öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye, nem oranının da yüzde 89'a çıkması hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlar sakin kaldı.