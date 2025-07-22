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        Doğu Akdeniz'de hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:23
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        Doğu Akdeniz'de hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentlerden Adana'da, nem oranı yüzde 50 ölçüldü.

        Hava sıcaklığının 38, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşması nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

        Dışarı çıkanlar, mesire alanlarındaki gölgeliklerde ve ağaçların altında vakit geçirdi. Yasak ve uyarılara rağmen bazı çocuklar ile gençler, sulama kanallarında yüzdü.

        Öte yandan toplu taşıma araçlarını bekleyenler için Bülent Angın Bulvarı'na kurulan klimalı duraklardan bazılarının çalışmadığı görüldü.

        - Mersin'de hissedilen sıcaklık 43 dereceye ulaştı

        Mersin'de öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye, nem oranının da yüzde 89'a çıkması hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlar sakin kaldı.

        Dışarı çıkanlar ağaçların altında dinlendi, bazı kişiler de serinlemek için Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki kumsallardan denize girdi.

        Evcil hayvanlarını dışarı çıkaranlar, kıyı şeridinde yürüyüş yaptı.

        - Hatay'da sıcaktan bunalanlar derede yüzdü

        Hatay'da da hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı, nem oranı ise yüzde 67 ölçüldü.

        Sıcaktan bunalanlar, merkez Antakya ilçesi Tahtaköprü Mesire Alanı'nda piknik yaptı. Ziyaretçiler, buradaki derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

        - Osmaniye

        Hissedilen sıcaklığın 43 dereceye, nem oranının yüzde 50'ye çıktığı Osmaniye'de, birçok cadde ve sokak boş kaldı.

        Doğada vakit geçirmek isteyenler, Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı vatandaşlar su kenarında piknik yaptı, bazıları da çayda yüzdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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