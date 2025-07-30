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        Adana'da park halindeyken hareket eden kamyoneti yoldan geçen vatandaş durdurdu

        Adana'nın Feke ilçesinde kendiliğinden hareket edip önündeki otomobile çarpan kamyonetin yoldan geçen kişi tarafından durdurulması araç kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:33
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        Adana'da park halindeyken hareket eden kamyoneti yoldan geçen vatandaş durdurdu
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        Adana'nın Feke ilçesinde kendiliğinden hareket edip önündeki otomobile çarpan kamyonetin yoldan geçen kişi tarafından durdurulması araç kamerasıyla görüntülendi.

        Ulus Caddesi'nde park halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip önündeki otomobile çarptı.

        Yoldan geçen bir vatandaş, açık olan kapıdan bindiği kamyoneti durdurdu. Kamyonet ve çarptığı otomobilde hasar oluştu.

        Kaza ve vatandaşın aracı durdurması, farklı bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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