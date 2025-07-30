Adana'da park halindeyken hareket eden kamyoneti yoldan geçen vatandaş durdurdu
Adana'nın Feke ilçesinde kendiliğinden hareket edip önündeki otomobile çarpan kamyonetin yoldan geçen kişi tarafından durdurulması araç kamerasıyla görüntülendi.
Adana'nın Feke ilçesinde kendiliğinden hareket edip önündeki otomobile çarpan kamyonetin yoldan geçen kişi tarafından durdurulması araç kamerasıyla görüntülendi.
Ulus Caddesi'nde park halindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip önündeki otomobile çarptı.
Yoldan geçen bir vatandaş, açık olan kapıdan bindiği kamyoneti durdurdu. Kamyonet ve çarptığı otomobilde hasar oluştu.
Kaza ve vatandaşın aracı durdurması, farklı bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.
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