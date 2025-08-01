Adana'da otoyolda şerit ihlali yapan sürücüler dron ile tespit edildi

Denetimler ve şerit ihlalleri, jandarmanın dronu ile kaydedildi.

Dron destekli çalışmada şerit ihlali yaptıkları tespit edilen 171 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası uygulandı.

Adana'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, şerit ihlali yaptıkları belirlenen 171 kamyon ve tır sürücüsüne para cezası uygulandı.

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