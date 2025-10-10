Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da "Güçlü Kızlar ile Güçlü Türkiye Hayal Değil" konulu panel düzenlendi

        Adana'da "Güçlü Kızlar ile Güçlü Türkiye Hayal Değil" paneli gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:31 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:52
        Adana'da "Güçlü Kızlar ile Güçlü Türkiye Hayal Değil" konulu panel düzenlendi
        Adana'da "Güçlü Kızlar ile Güçlü Türkiye Hayal Değil" paneli gerçekleştirildi.

        Gençlik Spor İl Müdürlüğünce, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinlikleri kapsamında, sporcu olmak isteyen öğrencilere yönelik panel düzenlendi.

        Adana Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde, milli paralimpik yüzücü Meryem Nur Tunuğ, milli masa tenisçi, antrenör Aybüke Öner, milli paralimpik cimnastikçi Selin Naz Özcan, milli kanocu Ilgın Ekşioğlu ve kürek milli sporcu Nil Sevindik katılımcılara deneyimlerini aktardı.

        Panelin sonunda sporcular öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

