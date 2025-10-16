Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana Valisi Köşger, TEKNOFEST'te derece alan öğrencilerle buluştu

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TEKNOFEST 2025 kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:38
        Adana Valisi Köşger, TEKNOFEST'te derece alan öğrencilerle buluştu
        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, TEKNOFEST 2025 kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

        Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezlerinden 12 takımın üyeleri ve danışman öğretmenlerini kabul etti.

        Öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik eden Köşger, gördüğü fotoğraftan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Gençlerin Adana için iftihar edilecek bir başarı yakaladığını belirten Köşger, "Bunların hepsi çok güzel, bizi geleceğe dair umutlandıran başarılar. Bizim özlediğimiz, beklediğimiz gençlik sizsiniz." dedi.

        Vali Köşger, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin (ATÜ) bir teknoloji vadisi kurulmasına yönelik girişimde bulunmasını isteyerek, kendilerinin de bunu destekleyeceklerini ifade etti.

        Gençlere kendi ülkelerinde kalmaları önerisinde bulunan Vali Köşger, "Ne yapacaksanız ülkenizde yapacaksınız. Bu ülke imkanlar ve fırsatlar ülkesi. Her ne iş yapıyorsa bir işi en iyi yapanın dünyevi olarak bu ülkede gerçekleştiremeyeceği bir şey yok." ifadesini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da devletin gençlere sunduğu güçlü destekle elde edilen teknolojik başarının gurunu yaşadıklarını belirtti.

        Kurdukları DENEYAP ve teknoloji atölyeleriyle gençlere kodlama, yapay zeka, tasarım gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı sunduklarını ifade eden Loğoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada verilen emeklerin meyvelerini TEKNOFEST yarışmalarında toplamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Adana gençlik merkezleri olarakTEKNOFEST'e 46 takım ve projeyle katılım sağladık. Bunlardan 29 takımımız finale kalmış, 12 projemiz dereceye girerek bizleri gururlandırmıştır." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Vali Köşger ve katılımcılar, dereceye giren öğrencilere ve danışmanlarına hediyeler verdi.

        Vali Köşger, daha sonra valilikteki salonda sergilenen öğrencilerin projelerini inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Programa, Adana ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı ile davetliler katıldı.

