        Adana Haberleri

        Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak'tan mükelleflere sözleşme uyarısı

        Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak, mükellefleri, 1 Ekim'de ilan edilen 7361 sayılı genelge doğrultusunda yeminli mali müşavirler ile sözleşme yapmaları konusunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.10.2025 - 13:08
        Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak'tan mükelleflere sözleşme uyarısı
        Adana Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yılmaz Uçak, mükellefleri, 1 Ekim'de ilan edilen 7361 sayılı genelge doğrultusunda yeminli mali müşavirler ile sözleşme yapmaları konusunda uyardı.

        Uçak, odada düzenlediği basın toplantısında, yeminli mali müşavirlerin mükellefler ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında bir güven köprüsü olduğunu söyledi.

        1 Ekim'de yürürlüğe giren 7361 sayılı genelgeyle sahte belge kullanımı, vergi incelemeleri, risk analiz sistemleri ve ileri denetim yöntemleri bakımından önemli değişikliklerin yürürlüğe girdiğini belirten Uçak, şunları kaydetti:

        "Bu yeni dönemde mükelleflerimizle işbirliğini artırmak, sorumlulukları netleştirmek ve olası riskleri minimize etmek amacıyla yeminli mali müşavirinizin rolü, daha stratejik ve aktif bir hale gelmiştir. Mükelleflerimizin ilan edilen genelge doğrultusunda uygulamalardan doğabilecek risklere karşı korunmak için mutlaka yeminli mali müşavirler ile sözleşme yapmaları gerekmektedir. Mevzuattaki yeni düzenlemeler ve yeni dönemde yapılacak uygulamalar konusunda yüksek düzeyde donanımlı meslek mensuplarımızdan yararlanmanız, işletmeleriniz yararınadır."

