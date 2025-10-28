Adana'da hırsızlık suçundan yakalanan 3 kardeşten 2'si tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kardeşten 2'si tutuklandı.

Alidede Mahallesi'nde ikinci el cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinden 22 Ekim'de gece saatlerinde 10 cep telefonu ile 3 bin lira çalındı.

İş yeri sahibi R.D'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek araştırma yaptı.

Ekipler, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünden yola çıkarak hırsızlığı 3 kişinin gerçekleştirdiğini saptadı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait görüntüleri de inceleyen ekipler, şüphelilerin gittikleri adresi tespit etti.

Ekipler adrese yaptıkları baskınla kardeş oldukları belirlenen yabancı uyruklu F.I. (14), B.I. (15) ve M.I'yı (17) gözaltına aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen üç kardeş, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan B.I. ve M.I tutuklandı, F.I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.