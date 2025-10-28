Adana'da 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında "hırsızlık" suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Remzi D'nin, "hırsızlık" suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
