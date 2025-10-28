Adana'da ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan sanığa 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne ve bir araç şoförünün yaralanmasına neden olan sanık, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İzzet Sefa R. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın arkadaşına ait otomobille kaza yaptığını belirtti.

İzzet Sefa R'nin takip mesafesine uymaması ve trafik ışıklarına yaklaşırken yavaşlamaması nedeniyle Suriye uyruklu Ziyad Seleş'in (33) kullandığı motosiklete, ardından da Yakup C. (33) idaresindeki otomobile çarptığını dile getiren savcı, sanığın alkollü olduğuna dair tespit olmadığını anlattı.

Savcı, arkadaşının aracını izinsiz alan sanığın, "haksız yere bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlarından 12 yıl 6 aydan, 32 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.