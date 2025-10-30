Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 21:50 Güncelleme: 30.10.2025 - 21:50
        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Türkeli Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen A.K'nin yönetimindeki otomobil ile E.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.A, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

