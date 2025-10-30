Adana'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Türkeli Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen A.K'nin yönetimindeki otomobil ile E.A'nın kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından E.A, Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
