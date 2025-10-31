Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi

        AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 14:14 Güncelleme: 31.10.2025 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

        AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yardımlaşma, dayanışma ve iyilik bilincini pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

        Kızılayın toplumsal dayanışma açısından önemine değinen Dağlı, "Gerçekten birliğin, beraberliğin, dayanışmanın çok önem arz ettiği şu dönemde, Kızılayın görevinin ve fonksiyonunun ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün de Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen kan bağışı etkinliğiyle bir araya geldik." dedi.

        Dağlı, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ahmet Çolak da kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

        Öte yandan kampanya kapsamında İnönü Parkı'nın yanı sıra Yüreğir Devlet Hastanesi ve merkez Çukurova ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda kan alma birimlerine bağışta bulunulabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        Restoranda savcıyı katletmişti... İstenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        4 çocuk annesini vahşice öldürdü!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi! Kalp ameliyatı sonrası yeniden hayata tutundu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Turizmde gelir rekoru
        Turizmde gelir rekoru
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın...
        Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Güdük'ü öldüren sanığın...
        Kaldırımda çekirdek çitleyerek yürürken taburedeki cep telefonunu çaldı
        Kaldırımda çekirdek çitleyerek yürürken taburedeki cep telefonunu çaldı
        Mekselina'nın özel gereksinimli üçüz oğullarıyla hayat mücadelesi
        Mekselina'nın özel gereksinimli üçüz oğullarıyla hayat mücadelesi
        Adana'da 31 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Adana'da 31 yıl 8 ay 28 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
        Akaryakıt istasyonlarını soyan kasklı şüpheliler tutuklandı
        Akaryakıt istasyonlarını soyan kasklı şüpheliler tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı