AK Parti Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği düzenledi

AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, İnönü Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, yardımlaşma, dayanışma ve iyilik bilincini pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kızılayın toplumsal dayanışma açısından önemine değinen Dağlı, "Gerçekten birliğin, beraberliğin, dayanışmanın çok önem arz ettiği şu dönemde, Kızılayın görevinin ve fonksiyonunun ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün de Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen kan bağışı etkinliğiyle bir araya geldik." dedi.

Dağlı, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kızılay Adana Şubesi Başkanı Ahmet Çolak da kan bağışında bulunan herkese teşekkür etti.

Öte yandan kampanya kapsamında İnönü Parkı'nın yanı sıra Yüreğir Devlet Hastanesi ve merkez Çukurova ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda kan alma birimlerine bağışta bulunulabileceği belirtildi.