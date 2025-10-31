Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi

Etkinliğe Kaymakam Emre Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur da katıldı.

Saimbeyli Toplum Sağlığı Merkezi ile Saimbeyli Şehit Uzman Çavuş Adem Ambarcı İlçe Devlet Hastanesi işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara çocuk sağlığı, hijyen, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

