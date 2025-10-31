Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:10 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Saimbeyli'de "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek" eğitim programı gerçekleştirildi.

        Saimbeyli Toplum Sağlığı Merkezi ile Saimbeyli Şehit Uzman Çavuş Adem Ambarcı İlçe Devlet Hastanesi işbirliğiyle Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara çocuk sağlığı, hijyen, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konularında bilgi verildi.

        Etkinliğe Kaymakam Emre Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl 4 ay hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
        Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi
        Kozanlı esnaf kırsal kesimde yaşayan öğrencilere ilçeyi gezdirdi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Kuryenin tartıştığı grup tarafından darbedildiği anlar kamerada
        Kuryenin tartıştığı grup tarafından darbedildiği anlar kamerada
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı (2...
        Kovaladığı çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlatan şüpheli tutuklandı (2...