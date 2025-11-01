Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü anlar kamerada

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Giriş: 01.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 01.11.2025 - 20:56
        Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü anlar kamerada
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Gülbahçesi Mahallesi'nde R.E. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra kısmen dolu olan sulama kanalına düştü.

        Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

        Kaza anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.

