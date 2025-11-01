Adana'da hafif ticari aracın sulama kanalına düştüğü anlar kamerada
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gülbahçesi Mahallesi'nde R.E. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir korkuluklara çarptıktan sonra kısmen dolu olan sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kayda alındı.
