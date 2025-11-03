Habertürk
        Adana Haberleri

        Adana'da bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:05 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:05
        Adana'da bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişi sokakta pompalı tüfekle vurularak öldürüldü, cinayet zanlısı gözaltına alındı.

        Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu'na (58), yanına gelen M.Ç. (76) henüz bilinmeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etmek istedi.

        Silahın tutukluk yapması üzerine Mumcuoğlu kaçmaya çalıştı.

        Zanlı M.Ç, peşinden gittiği Mumcuoğlu'na ateş edip otomobille bölgeden kaçtı.

        Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan zanlıyı merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada yakaladı. Ekipler, saldırıda kullanılan silahı da araçta buldu.

        Cinayet zanlısı, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

        Mumcuoğlu'nun cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

