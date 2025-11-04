Adana'da inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
Yenibaraj Mahallesi'nde inşaatı devam eden 10 katlı binada işçilerden Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen'in (45) bulunduğu iskele, çatı katındaki taşıyıcı sistemin yerinden sökülmesi sonucu zemine düştü.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçilerden Demirkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Durumu ağır olan Gülşen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Demirkıran'ın cenazesi, polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
