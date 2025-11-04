Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat iskelesinin düşmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:20 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:20
        Yenibaraj Mahallesi'nde inşaatı devam eden 10 katlı binada işçilerden Siracettin Demirkıran (53) ve İbrahim Gülşen'in (45) bulunduğu iskele, çatı katındaki taşıyıcı sistemin yerinden sökülmesi sonucu zemine düştü.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne olayı bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, işçilerden Demirkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Durumu ağır olan Gülşen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Demirkıran'ın cenazesi, polislerin olay yerindeki incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

