Adana'da bir kişiyi sokakta pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir kişiyi sokakta pompalı tüfekle vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım'da husumetli olduğu öne sürülen Sabahattin Mumcuoğlu'nu (58) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldüren M.Ç'nin (76) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.Ç, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
- Olay
Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Sabahattin Mumcuoğlu'na yanına gelen M.Ç. pompalı tüfekle ateş etmek istemiş, silahın tutukluk yapması üzerine Mumcuoğlu kaçmaya çalışmıştı.
Zanlı M.Ç, peşinden gittiği Mumcuoğlu'nu ateş ederek öldürmüş daha sonra otomobille bölgeden kaçmıştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan zanlıyı merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada yakalamıştı.
