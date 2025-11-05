Adana'da bir kişiyi sokakta pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla kaçan zanlıyı merkez Yüreğir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdiği sırada yakalamıştı.

Zanlı M.Ç, peşinden gittiği Mumcuoğlu'nu ateş ederek öldürmüş daha sonra otomobille bölgeden kaçmıştı.

Orhangazi Mahallesi Toros Caddesi'nde 3 Kasım'da husumetli olduğu öne sürülen Sabahattin Mumcuoğlu'nu (58) sokakta pompalı tüfekle ateş ederek öldüren M.Ç'nin (76) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

