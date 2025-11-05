Adana'da sulama kanalına yuvarlanan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına yuvarlanan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 KCZ 54 plakalı motosiklet, Danışment Mahallesi'nde sulama kanalına yuvarlandı.
Kazada sürücü ve arkadaşındaki kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kanaldan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
