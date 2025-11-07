Lösemiyi yenen genç, başka hastaların mücadelesine destek oluyor

BEYZA KAYNARPUNAR- Adana'da 4 yıl süren tedavisinin ardından lösemiyi yenen 25 yaşındaki Ali Avcı, arkadaşlarına verdiği sözü tutarak hastalıkla mücadele eden diğer kişilere umut olmaya çalışıyor.

Merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Ali Avcı'ya, 2014'te vücudundaki morarmalar ve eklem ağrıları nedeniyle gittiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde lösemi teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından Avcı, özel bir hastanede 1 yıl kemoterapi, 3 yıl ilaç tedavisi gördü.

Avcı, bu süreçte ailesinin desteğinin yanı sıra aynı hastalıkla mücadele eden hastanedeki arkadaşlarıyla da moral bulmaya çalıştı.

Zorlu tedavi süreçlerinde Avcı ve hastanedeki arkadaşları birbirlerine, iyileşmeleri halinde lösemiye yakalanan diğer çocuklara destek olma sözünü verdiler.

Lösemiyle savaşını 4 yıllık tedavi sürecinin ardından 18 yaşında kazanan Avcı, hastanedeki arkadaşlarından bazılarını kaybetti.

Avcı, sağlığına kavuşmasının ardından arkadaşlarıyla birbirlerine verdikleri sözü tutabilmek amacıyla hastalıkla mücadele eden çocuklara moral vermeye çalışıyor.

"Hastalığı yeneceğime her zaman inanmıştım. Lösemiyle mücadele ettiğim dönemlerde hastane koridorlarında, kemoterapi odalarında birçok arkadaşımla tanıştım. Ama maalesef birçoğu benim gibi şanslı olamadı. O dönem arkadaşlarımla birbirimize 'içimizden kim hastalığı yenerse bizim gibi olan hastaların elinden tutacak' diye söz vermiştik. İyileştiğim günden bu yana LÖSEV'de çalışmalar yaptım."

Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Yönetimi Bölümü öğrencisi Ali Avcı, AA muhabirine, lösemiyle mücadele eden çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmenin kendisini iyi hissettirdiğini söyledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alan Avcı, okuduğu üniversitede de 2021'de kurduğu LÖSEV Fayda Topluluğu ile hasta ziyaretlerinin yanı sıra kanserle ilgili bilgilendirici çalışmalar yapıyor.

Avcı, çocuklara umut aşılayabilmek amacıyla çalıştığını belirtti.

Tedavi sürecinin zorlu geçtiğini anlatan Avcı, "Tedavi gördüğüm dönemde bazen yürüyemedim bazen de yemek dahi yiyemedim. Şimdi de çocukların acılarına şahit oluyorum. O çocukları bir nebze de olsa güldürebilmek ve mutlu olmalarını sağlamak benim en büyük motivasyonum oldu." diye konuştu.

Avcı, LÖSEV gönüllüsü olarak başladığı bu yolculukta hastalıkla mücadele eden daha fazla çocuğa ulaşabilmek için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.