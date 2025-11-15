Adana'da kaza yapan otomobilden atlamaya çalışan sürücü öldü
Adana'nın Feke ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin kapısından atlamaya çalışırken aracın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Tugay Yaşar (30) idaresindeki 01 BK 404 plakalı otomobil, Feke-Mansurlu kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Şarampole yuvarlanan aracın kapısından otluk alana atlamaya çalışan Yaşar, otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Yaşar'ın cenazesi hastane morguna gönderildi.
