Adana'da 2 telefon dolandırıcılığı hükümlüsü hakkında aynı suçtan yeni dava açıldı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 7 yıl 1 ay hapse çarptırılan 2 hükümlü hakkında, aynı yöntemle Suriye uyruklu aileyi de dolandırdıkları gerekçesiyle yeni iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Kasım'daki karar duruşmasında telefonda kendilerini sivil polis olarak tanıttıkları kişinin evindeki ziynet eşyalarını aldıkları gerekçesiyle 7 yıl 1 ay hapse çarptırılan tutuklu M.O. ve M.K'nin, daha önce aynı yöntemle bir Suriyeli aileyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen yeni soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede M.O'nun, 12 Nisan'da cep telefonuyla aradığı müşteki A.W.A'ya, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu söylediği ve "oturma izniniz bitiyor" bahanesiyle emniyete çağırdığı belirtildi.

Sanıkların, aracını emniyet binasının yakınına koymasını istediği A.W.A'yı telefonda oyaladığı aktarılan iddianamede, şu bilgiler verildi:

"Sanıkların, başka telefondan aradığı A.W.A'nın annesi N.R.I'ya kendilerini istihbaratta çalışan polis memuru olarak tanıtıp oğlunun 'DEAŞ terör örgütü üyeliği, uyuşturucu ve silah ticareti' suçlarına karıştığını ve şu an ellerinde olduğunu, A.W.A'nın masum olduğunu kanıtlamak için evde bulunan değerli eşya ve para miktarının kendilerine doğru şekilde söylenmesi gerektiğini belirttikleri ve müştekiye 'Biz bunları daha sonra oğluna teslim edeceğiz' dediği tespit edilmiştir."

İddianamede anne N.R.I'nın, M.O'nun yönlendirmesiyle evine gelen M.K'ye içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası olan poşet verdiği belirtildi.

Dolandırıldıklarını anlayan ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin M.O. ve M.K'yi bir otel odasında yakaladığı anlatılan iddianamede, sanıkların üst aramasında, çantalarında ve adreslerinde para ve ziynet eşyası bulunduğu kaydedildi.