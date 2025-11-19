Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da 2 telefon dolandırıcılığı hükümlüsü hakkında aynı suçtan yeni dava açıldı

        Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 7 yıl 1 ay hapse çarptırılan 2 hükümlü hakkında, aynı yöntemle Suriye uyruklu aileyi de dolandırdıkları gerekçesiyle yeni iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 14:07 Güncelleme: 19.11.2025 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da 2 telefon dolandırıcılığı hükümlüsü hakkında aynı suçtan yeni dava açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da kendilerini polis olarak tanıtıp telefon dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 7 yıl 1 ay hapse çarptırılan 2 hükümlü hakkında, aynı yöntemle Suriye uyruklu aileyi de dolandırdıkları gerekçesiyle yeni iddianame hazırlandı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Kasım'daki karar duruşmasında telefonda kendilerini sivil polis olarak tanıttıkları kişinin evindeki ziynet eşyalarını aldıkları gerekçesiyle 7 yıl 1 ay hapse çarptırılan tutuklu M.O. ve M.K'nin, daha önce aynı yöntemle bir Suriyeli aileyi dolandırdıkları iddiasıyla yürütülen yeni soruşturma tamamlandı.

        Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan ve Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıkların, "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

        İddianamede M.O'nun, 12 Nisan'da cep telefonuyla aradığı müşteki A.W.A'ya, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevli olduğunu söylediği ve "oturma izniniz bitiyor" bahanesiyle emniyete çağırdığı belirtildi.

        Sanıkların, aracını emniyet binasının yakınına koymasını istediği A.W.A'yı telefonda oyaladığı aktarılan iddianamede, şu bilgiler verildi:

        "Sanıkların, başka telefondan aradığı A.W.A'nın annesi N.R.I'ya kendilerini istihbaratta çalışan polis memuru olarak tanıtıp oğlunun 'DEAŞ terör örgütü üyeliği, uyuşturucu ve silah ticareti' suçlarına karıştığını ve şu an ellerinde olduğunu, A.W.A'nın masum olduğunu kanıtlamak için evde bulunan değerli eşya ve para miktarının kendilerine doğru şekilde söylenmesi gerektiğini belirttikleri ve müştekiye 'Biz bunları daha sonra oğluna teslim edeceğiz' dediği tespit edilmiştir."

        İddianamede anne N.R.I'nın, M.O'nun yönlendirmesiyle evine gelen M.K'ye içerisinde yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası olan poşet verdiği belirtildi.

        Dolandırıldıklarını anlayan ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerinin M.O. ve M.K'yi bir otel odasında yakaladığı anlatılan iddianamede, sanıkların üst aramasında, çantalarında ve adreslerinde para ve ziynet eşyası bulunduğu kaydedildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Otelci ve ilaç firması sahibi adliyeye sevk! Ölüm odası: 201!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        Böcek ailesinin ölümünde flaş açıklama!
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın fiyatı tahminini açıkladı
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        Kar spreyi sıkıyordu... Eğlenirken öldürülmüş!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Araç alacaklara 'kapora tuzağı' uyarısı
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        Aşırı işlenmiş gıda tüm organlara zarar veriyor
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!

        Benzer Haberler

        Kozan ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
        Kozan ilçesinde çiftçilere makine ve ekipman desteği verildi
        Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi aç...
        Adana'da dayısını bıçakla öldüren sanığa verilen 15 yıl hapsin gerekçesi aç...
        'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli yurt dışına kaçış hazırlığındayken...
        'Bayğaralar' suç örgütü üyesi 3 şüpheli yurt dışına kaçış hazırlığındayken...
        Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı
        Adana'daki suç örgütüne yönelik soruşturmada 7 zanlı daha tutuklandı
        Yurtdışına kaçacaklardı: 'Bayğaralar' çetesinin firarileri ve onlara yardım...
        Yurtdışına kaçacaklardı: 'Bayğaralar' çetesinin firarileri ve onlara yardım...
        Adana'nın hurmalı köyü, açık fabrikaya dönüştü Köyde 7'den 70'e herkes, ime...
        Adana'nın hurmalı köyü, açık fabrikaya dönüştü Köyde 7'den 70'e herkes, ime...