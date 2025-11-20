Adana'da 2'si aynı iş yerinden 3 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Öte yandan, şüphelinin 6 gün arayla iki kez hırsızlık amacıyla ofisin bulunduğu binaya girip ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şüpheli, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Çalınan cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayları İbrahim K'nin (42) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Kentteki bir oto tamirhanesinden de çeşitli malzemeler çalınması üzerine polise ihbarda bulunuldu.

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir firmaya ait ofisten önce çok sayıda harici disk, 6 gün sonra da firma sorumlusu Y.K'ye ait cep telefonu çalındı.

