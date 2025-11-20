Adana'da 2'si aynı iş yerinden 3 hırsızlık olayına karışan zanlı tutuklandı

Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:59
        Adana'da 2'si aynı iş yerinden 3 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir firmaya ait ofisten önce çok sayıda harici disk, 6 gün sonra da firma sorumlusu Y.K'ye ait cep telefonu çalındı.

        Kentteki bir oto tamirhanesinden de çeşitli malzemeler çalınması üzerine polise ihbarda bulunuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayları İbrahim K'nin (42) gerçekleştirdiğini tespit etti.

        Şüpheli, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Çalınan cep telefonu da bulunarak sahibine teslim edildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin 6 gün arayla iki kez hırsızlık amacıyla ofisin bulunduğu binaya girip ayrılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

