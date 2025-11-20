Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Adana 3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Giriş: 20.11.2025 - 10:33 Güncelleme: 20.11.2025 - 10:33
        Adana'da kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        Adana 3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması yürütülüyor.

        Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıktı.

        Ateş'in eve dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

        Polis ekipleri, Ateş'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.

