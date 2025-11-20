Adana'da kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
Adana 3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki Alzheimer hastasının bulunması için arama çalışması yürütülüyor.
Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Ali Ateş, 17 Kasım'da bakkala gitmek için evinden çıktı.
Ateş'in eve dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
Polis ekipleri, Ateş'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
