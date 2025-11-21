Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildi

        Adana'da bir tırda 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Giriş: 21.11.2025 - 09:58 Güncelleme: 21.11.2025 - 09:58
        Adana'da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
        Adana'da bir tırda 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak tütün bulunduğunu belirlediği bir tırı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

        Tırın dorsesini inceleyen KOM ekipleri, çuvallarda 10 ton gümrük kaçağı tütün buldu.

        Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

