Adana'da tırda 10 ton kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da bir tırda 10 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak tütün bulunduğunu belirlediği bir tırı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Tırın dorsesini inceleyen KOM ekipleri, çuvallarda 10 ton gümrük kaçağı tütün buldu.
Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
