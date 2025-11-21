Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da "İlmek İlmek Kadın Gücü Örgü Festivali" düzenlendi

        Adana'da kadınların el emeğini desteklemek ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen "İlmek İlmek Kadın Gücü Örgü Festivali" kapsamında örgü yarışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:04
        Çukurova Başak Kadın Kooperatifi öncülüğünde, Çukurova Kaymakamlığı ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde yapıldı.

        Etkinlik kapsamında düzenlenen örgü yarışmasına 100 kadın katıldı.

        Yarışmacılar, belirlenen modeli en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışmada Sevil Baysal birinci, Seher Yılmaz ikinci, Hamiyet Levent Sözcü üçüncü ve Nur Tül dördüncü oldu.

        Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, konuşmasında, geleneksel el sanatlarını yaşatılması gerektiğini söyledi.

        Festivalin kadın emeğine verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirten Kavak, "Kadınlarımızın üreten, dönüştüren ve toplumsal yapıyı güçlendiren rollerine tanık oluyoruz. Kadın istihdamının artırılması ve toplumsal rolün güçlenmesi açısından bu tür faaliyetler stratejik önem taşıyor." dedi.

        AK Parti Adana İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez de kadın kooperatiflerinin önemine dikkati çekerek, "Kadınlar üreten, dönüştüren, iyileştiren ve yaşatan bir kuvvettir. Kadın kooperatiflerimiz bu emeği görünür kılan en önemli yapılardandır." diye konuştu.

        Çukurova Başak Kadın Kooperatifi Başkanı Emel Gültekin, yarışmanın kadınların yıllardır evlerinde ürettikleri el işlerini görünür hale getirmek için düzenlendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

