Adana'da "İlmek İlmek Kadın Gücü Örgü Festivali" düzenlendi

Adana'da kadınların el emeğini desteklemek ve geleneksel el sanatlarını yaşatmak amacıyla düzenlenen "İlmek İlmek Kadın Gücü Örgü Festivali" kapsamında örgü yarışması gerçekleştirildi.

Çukurova Başak Kadın Kooperatifi öncülüğünde, Çukurova Kaymakamlığı ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde yapıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen örgü yarışmasına 100 kadın katıldı.

Yarışmacılar, belirlenen modeli en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Yarışmada Sevil Baysal birinci, Seher Yılmaz ikinci, Hamiyet Levent Sözcü üçüncü ve Nur Tül dördüncü oldu.

Dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak, konuşmasında, geleneksel el sanatlarını yaşatılması gerektiğini söyledi.

Festivalin kadın emeğine verilen değerin bir göstergesi olduğunu belirten Kavak, "Kadınlarımızın üreten, dönüştüren ve toplumsal yapıyı güçlendiren rollerine tanık oluyoruz. Kadın istihdamının artırılması ve toplumsal rolün güçlenmesi açısından bu tür faaliyetler stratejik önem taşıyor." dedi.