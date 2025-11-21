Adana'da otomobilin tıra çarpması kamerada
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kozan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yavaşlayan tırın dorsesine arkadan çarptı.
Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.