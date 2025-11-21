Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilin tıra çarpması kamerada

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 10:51 Güncelleme: 21.11.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilin tıra çarpması kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kozan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde otomobil, trafik ışıklarına yaklaştığı sırada yavaşlayan tırın dorsesine arkadan çarptı.

        Yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?

        Benzer Haberler

        Adana Oda Müziği Festivali sona erdi
        Adana Oda Müziği Festivali sona erdi
        Emekli doktor, 4 kuşaktır süren tarım geleneğini kızıyla tropikal meyve ser...
        Emekli doktor, 4 kuşaktır süren tarım geleneğini kızıyla tropikal meyve ser...
        Husumetli olduğu komşusunu öldürüp, oğullarını yaralayan şüpheli ile babası...
        Husumetli olduğu komşusunu öldürüp, oğullarını yaralayan şüpheli ile babası...
        Üniversite GES ile elektriğini üretti, milyonlarca lira tasarruf etmeye baş...
        Üniversite GES ile elektriğini üretti, milyonlarca lira tasarruf etmeye baş...
        Otomobilin tıra arkadan çarpması saniye saniye görüntülendi
        Otomobilin tıra arkadan çarpması saniye saniye görüntülendi
        Adana'da gıda satışı yapılan işletmelerde denetim
        Adana'da gıda satışı yapılan işletmelerde denetim