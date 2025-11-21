Habertürk
Habertürk
        Adana Haberleri

        Yenidoğan uzmanının doktor adayı oğlu kendisi gibi prematürelere umut olmak istiyor

        YAKUP SAĞLAM - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli Prof. Dr. Ferda Özlü'nün dünyaya prematüre gelen oğlu 19 yaşındaki Doruk Özlü, tıp eğitimini tamamlayıp kendisi gibi hayata erken başlayan bebeklerin yaşama tutunmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:08
        Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Ferda Özlü, 2003'te yandal uzmanlığı eğitimi için Adana'ya taşındı.

        ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde göreve başlayan Özlü, uzun yıllar prematüre bebeklerin tedavisi ve takibi konusunda çalışmalar yaptı.

        Özlü, 2006'da hamileliği sırasında erken doğum riski olduğunun belirlenmesi üzerine görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı.

        Aynı ünitede çalışan meslektaşlarınca sağlık durumu takip edilen Özlü'nün 29 haftalıkken 1 kilo 350 gram doğan oğluna Doruk adı verildi.

        Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşup taburcu edilen Doruk Özlü, annesi ve Adana Şehir Hastanesi'nde görevli genel cerrahi uzmanı babası Özer Özlü'nün izinden gidip doktor olmaya karar verdi.

        Doruk Özlü, geçen yıl Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. Üniversite ikinci sınıfta eğitimini sürdüren Doruk, annesinin alanında ilerleyerek tıpkı kendisi gibi hayata erken başlayan bebeklerin yaşama tutunmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

        - "Umarım tüm prematüre bebekler oğlum gibi şanslı olur"

        Prof. Dr. Ferda Özlü, AA muhabirine, prematüre bebeklerin tedavisi üzerine çalışan bir hekim olarak sürecin kendisi için özel anlam taşıdığını söyledi.

        Oğlunun 1 ay çalıştığı ünitede tedavi gördüğünü dile getiren Özlü, "Çocuğum bütün prematüre sorunlarıyla karşılaştı. Çok üzüldüm, her şeyi bilmek insanı bazen üzüyor. Başına gelebilecek ihtimalleri bilmek çok önemli. Çok iyi bir ünitedeydi, onun güvenli ellerde olduğunu biliyordum. Hocalarım oğlumla ilgilendi." diye konuştu.

        Özlü, evladının sağlıklı büyüdüğünü belirterek, "Umarım tüm prematüre bebekler oğlum gibi şanslı olur. Çok mutlu ve gururluyum. O da hekim olmayı kendi isteğiyle seçti, şimdi 2. sınıfta. O da inşallah hastalarına çok değer veren ve işini iyi yapan bir doktor olur. " ifadelerini kullandı.

        - "Çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında uzmanlık yapacağım"

        Doruk Özlü de annesinin alanında ilerlemek istediğini ifade ederek, "Annem gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları dalında uzmanlık yapacağım. Hayalim, annem gibi bu hastanede uzun yıllar boyunca çalışıp emekli olmak." dedi.

        Mesai arkadaşının çocuğunun doğumuna şahit olan Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş da şunları kaydetti:

        "Prematüre bir bebeğin bazı sorunlarla karşılaşıp daha sonra bu şekilde başarılı olması insana gurur veriyor. Ferda Hoca ile o dönemden itibaren yenidoğan bebeklerin sağlığı için çalışıyoruz. Doruk ile meslektaş olacak olmamız bizim için mutluluk verici."

